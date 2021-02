CorSport - Nessuna strigliata a Milanello, clima sereno e voglia di reagire subito

Al lavoro per voltare subito pagina. Come riporta il Corriere dello Sport, il primo allenamento di una settimana intensa che porterà il Milan allo scontro diretto con l’Inter e ancor prima a sfidare la Stella Rossa in Europa League, si è svolto in un clima sereno. Nessuna strigliata alla squadra da parte di Stefano Pioli, ma solo un normale confronto con il gruppo per analizzare i motivi della debacle contro lo Spezia. Squadra e staff sono consapevoli di aver completamente sbagliato la partita contro i liguri ma sono altrettanto convinti che arriverà una reazione immediata nelle prossime due sfide.