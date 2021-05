CorSport - Ordine: "Senza Ibra è dura. L'Europa League uno choc per tutti"

"Non è la prima volta che il Milan di Pioli, lo stesso esaltante di Torino, alterni prove una completamente diversa dall’altra". Lo ha scritto Franco Ordine sul Corriere dello Sport. "Adesso toccherà soffrire fino all’ultimo minuto del torneo - ha aggiunto - e passare da Bergamo per strappare il pass per la Champions che sembrava vicinissima. Proprio a Bergamo dove l’altro Milan rimediò nel dicembre del 2019 una sconfitta tra le più pesanti e umilianti. Sulla spinta di quella delusione, cominciò la nuova stagione, con l’arrivo di Ibra e Kjaer, ma ieri Ibra non c’era e non ci sarà nemmeno domenica prossima rendendo così incredibilmente complicato il futuro prossimo e anche il presente. Perché, dopo molti mesi vissuti da protagonista, passare dalla possibile Champions da raggiungere con un semplice match point contro il Cagliari, all’eventuale Europa League sarebbe uno choc incredibile per tutti".