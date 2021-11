CorSport - Pioli certo: "Un Milan che vale"

Pioli certo: "Un Milan che vale". È il titolo che il Corriere dello Sport dedica alla squadra milanista in vista del match contro l’Inter, riprendendo le dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa dall’allenatore emiliano. "In queste partite non ci sono favoriti - ha affermato il mister -. Giocheremo in modo propositivo: dobbiamo credere nelle nostre qualità. Difendere bene farà vincere la partita". Dal 2016 i rossoneri non vincono il derby in casa: ora è tutto diverso.