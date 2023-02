MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Corriere dello Sport uscito questa mattina in edicola ha riportato che la firma di Olivier Giroud per il rinnovo di contratto dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana. Il francese godrà di un rinnovo di un anno alle stesse cifre attuali ovvero 3.5 milioni a stagione. Al momento non sono previsti dei bonus aggiuntivi.