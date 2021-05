CorSport - Proprietà e dirigenza soddisfatti di Pioli: si andrà avanti con lui

Domenica sera, il Milan si giocherà a Bergamo le ultime chance di partecipare alla prossima Champions League. Un match decisivo da cui però non dipenderà il futuro della panchina rossonera: come riferisce stamattina il Corriere dello Sport, infatti, il club di via Aldo Rossi è intenzionato a confermare Stefano Pioli, il cui lavoro è molto apprezzato sia dalla proprietà che dalla dirigenza.