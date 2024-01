CorSport: "Rocchi, call con gli arbitri: 'Non dividetevi, siate uomini. Io non mollo'"

"Rocchi, call con gli arbitri: 'Non dividetevi, siate uomini. Io non mollo'" scrive il Corriere dello Sport. Ieri il designatore ha chiuso la sua giornata con una call insieme alla squadra arbitrale. "Un po’ Al Pacino in 'Ogni maledetta domenica', un po’ Denzel Washington ne 'Il sapore della vittoria (Remember the Titans)'" scrive il quotidiano.

"Non dividetevi, siate uomini. Non arretro di un centimetro, fatelo anche voi. Vi prego di guardare chi è accanto a voi come un fratello, anche se non lo è. Per me siete tutti innocenti, e se esiste il personaggio col cappuccio, verrà da me e dirà che ha fatto una cazzata. Possiamo andare avanti in un modo solo: mettiamo i coglioni tutti insieme" le parole pronunciate da Rocchi agli arbitri.