CorSport - Sponsor in aumento e bilancio migliorato. Il Milan in controtendenza rispetto a Inter e Juve

Mentre l’Inter prende Robin Gosens e Felipe Caicedo, e la Juventus spende per Dusan Vlahovic, cosa fa il Milan gestito dal fondo Elliott? In un calcio sempre più in crisi finanziaria, in cui viene paventato spesso il rischio default, il club rossonero sembra essere fedele alla propria strategia di risanamento senza farsi prendere dalla frenesia di dover per forza spendere, scrive il Corriere dello Sport. Si tratta di un club che sta invertendo la rotta sotto il profilo dei costi e ricavi e l’ultimo bilancio ha mostrato evidenti segnali di ripresa. Il Milan è passato dal profondo rosso di -194,6 milioni ai -96,4 dell’ultimo esercizio chiuso al 30 giugno 2021. Un miglioramento che va in controtendenza rispetto alle altre big, come Inter e Juventus, che invece hanno aumentato le perdite. Gli ultimi bilanci hanno fatto registrare un rosso di 200 milioni per la Juventus e 245 milioni per i nerazzurri. Il percorso intrapreso dal club sta portando a un’importante aumento dei ricavi da sponsorizzazioni, il tallone d’Achille per il Milan pre Elliott. L’ultimo bilancio ha fatto registrare un’impennata con 53,9 milioni di ricavi rispetto ai 36,6 milioni del 2019/20. La società gestita dal fondo americano punta a superare la soglia dei 300 milioni di euro di ricavi nella stagione 2021/2022, in modo da tornare su livelli di fatturato che non vedeva da dieci anni.