Nonostante lo stesso Thiago Silva abbia deciso di rinviare qualsiasi tipo di decisione sul suo futuro a dopo la finale di Champions fra il suo PSG e il Bayern Monaco, il Corriere dello Sport ne è sicuro: il brasiliano dirà sì alla Fiorentina. A risultare decisiva per un'operazione che appare comunque complicata a livello economico, sembrerebbe essere stata la presenza di Franck Ribery all'interno del gruppo viola. Per il difensore ex Milan pronto un ingaggio da circa 4 milioni, magari con bonus ad obiettivo per due anni.