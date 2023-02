CorSport: "Zaniolo al Galatasaray: trattativa calda, si può chiudere a 20 milioni"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Zaniolo al Galatasaray: trattativa calda, si può chiudere a 20 milioni" scrive il Corriere dello Sport. Contatti anche nella notte, si lavora per trovare la quadra. Il Galatasaray ha offerto 15 milioni di euro più bonus (per arrivare a circa 22 milioni) mentre la Roma vorrebbe chiudere a circa 20 milioni più bonus. Nicolò, ormai separato in casa, dopo aver detto sì (ma troppo tardi) al Bournemouth adesso è favorevole al trasferimento al Galatasaray. Il giocatore però vorrebbe avere una via di fuga per il possibile ritorno in Italia a fine stagione, magari inserendo una clausola rescissoria sui 30 milioni. Ora è una corsa contro il tempo per trovare la quadra definitiva.