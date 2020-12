Corte d'appello, confermati nove anni di reclusione a Robinho

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna a 9 anni di reclusione per Robinho, ex attaccante del Milan, per uno stupro di gruppo risalente al 2013, quando il brasiliano era ancora nel club rossonero. Condanna medesima per Ricardo Falco, amico del calciatore brasiliano. La violenza fu messa in atto in un locale della movida milanese, la ragazza, allora ventitreenne, fu fatta ubriacare e poi violentata a turno.