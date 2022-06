Corvino sui rinnovi: "Può succedere un ritardo con un passaggio di proprietà. Tutto si sistemerà"

MilanNews.it

L'esperto ds Pantaleo Corvino, oggi in forza al Lecce neopromosso in Serie A, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e ha detto la sua sulla vicenda che riguarda i suoi colleghi Maldini e Massara, ancora non rinnovati dal Milan. Queste le parole di Corvino: "Quando cambia la proprietà può succedere che ci siano questi ritardi. Loro hanno fatto un capolavoro lo scorso anno, tutto verrà sistemato". In più ha detto la sua sulle occasioni Botman e Sanches sfumate: "Buoni giocatori senza dubbio, ma non fuoriclasse assoluti. Sapranno trovare le giuste alternative, il tempo non manca".