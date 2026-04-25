Cos'è mancato? Gabbia: "Non lo so, abbiamo fatto il massimo"

Cos'è mancato? Gabbia: "Non lo so, abbiamo fatto il massimo"MilanNews.it
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Oggi alle 17:36News
di Francesco Finulli

Intervistato dal collega de Il Corriere della Sera Carlos Passerini, Matteo Gabbia ha parlato di scudetto mancato, di ricordi d'infanzia ma anche del momento di difficoltà che sta attraversando il calcio italiano. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. 

Cosa è il Milan per lei?
"Una famiglia allargata. Siamo tutti tifosi rossoneri: papà, zii. Se perdo, in casa mi mettono il muso".

Cosa è mancato quest’anno per lo scudetto?
"Non lo so, ma per me abbiamo fatto il massimo. Va riconosciuto il merito a chi è stato più forte e fargli i complimenti. So che è difficile da accettare per i tifosi, lo è anche per me, ma nello sport bisogna saper accettare il risultato. Dobbiamo anche tenere presente che partivamo da un ottavo posto". 