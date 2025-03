Cosa fare con Theo Hernandez? Altafini: "Lo vedo in ripresa, ci punterei per il presente e futuro"

vedi letture

Intervistato dai taccuini del Corriere dello Sport, l'ex Milan e Juventus José Altafini ha parlato del momento che sta attraversando la formazione rossonera. Questo un estratto sulle parole del brasiliano nei confronti di Theo Hernandez:

Cosa farebbe con Theo Hernandez: è da vendere o da rinnovare?

"Resta un grande giocatore. Ha avuto un periodo di difficoltà nei mesi scorsi, ma nelle ultime partite lo sto vedendo in ripresa. Le sue qualità restano di alto livello. Ci punterei per il presente e per il futuro".

DOVE VEDERE MILAN-COMO

Data: sabato 15 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

