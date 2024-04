Cosa serve al centrocampo del Milan? Capello: "Personalità ed intelligenza. La fisicità aiuta ma non basta"

vedi letture

Dopo i quattordici giorni più bui della stagione rossonera, con il doppio confronto ai quarti di finale di Europa League perso contro la Roma e il sesto derby consecutivo in cui i rossoneri sono usciti sconfitti contro l'Inter con tanto di biglietto in prima fila (non richiesto) per i festeggiamenti dello scudetto nerazzurro, il Milan si appresta a concludere la stagione senza grandi obiettivi, se non quello di evitare di cestinare anche il secondo posto. In tal senso e di tutto questo ha parlato l'ex tecnico rossonero Fabio Capello in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Cosa serve al centrocampo del Milan per migliorare? Capello non ha dubbi: "Personalità, intelligenza. La fisicità aiuta ma non basta, il Milan ha bisogno di un centrocampista che sappia stare in campo e leggere tutti i momenti della partita, specialmente quando la palla ce l’hanno gli altri".