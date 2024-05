Sky - Milan, la probabile formazione rossonera contro il Genoa

vedi letture

Per la sfida di domani contro il Genoa a San Siro, Stefano Pioli ha annunciato in conferenza stampa che in attacco giocheranno Chukwueze, Pulisic e Leao alla spalle di Giroud. In mezzo al campo, secondo quanto riferisce Sky, ci dovrebbero essere dal primo minuto Bennacer e Reijnders, mentre in difesa ci saranno i rientri di Tomori e Theo Hernandez che hanno saltato l'ultima partita contro la Juventus per squalifica. A completare il reparto arretrato ci saranno Florenzi e Thiaw.

Questa dunque la probabile formazione del Genoa contro il Genoa: (4-2-3-1) Sportiello, Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Leao, Giroud.