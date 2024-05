Milan, sei assenti contro il Genoa tra squalificati e infortunati

Per il match di domani contro il Genoa a San Siro, Stefano Pioli dovrà fare a meno di sei giocatori: non ci saranno infatti gli squalificati Calabria e Musah e gli infortunati Kjaer, Maignan, Loftus-Cheek e Jovic. Il portiere si è fatto male nel riscaldamento della partita contro la Juventus e ha riportato una lesione di basso grado del lungo adduttore destro. Out per un problema muscolare anche l'inglese che è invece alle prese con una lesione di basso grado al muscolo bicipite femorale destro.

Questa la probabile formazione del Milan contro il Genoa: (4-2-3-1) Sportiello, Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Leao, Giroud.