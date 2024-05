Pioli: "Loftus-Cheek ha fatto un'ottima stagione, magari l'anno prossimo avrà ancora più continuità"

vedi letture

Domani, contro il Genoa, il Milan dovrà fare a meno dell'infortunato Loftus-Cheek. In conferenza stampa mister Pioli parla di chi lo sostituirà e soprattutto fa un punto sulla stagione dell'inglese, anche con un occhio al futuro. Queste le sue dichiarazioni:

Domani non ci sarà Loftus-Cheek... "Domani vi dico chi giocherà: Chukwueze, Pulisic, Leao e Giroud. Se non li ho scelti altre volte è perché pensavo che altri tipi di caratteristiche ci servissero di più per vincere le partite. Loftus-Cheek ha fatto un'ottima stagione, è forte: poi non può avere la continuità che magari avrà la prossima stagione, sia per conoscenze che per fisico".