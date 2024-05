Minoliti sul casting allenatore: "Situazione è scappata di mano"

Momento molto particolare per il Milan che si appresta a giocare le ultime quattro partite del campionato (e della sua stagione) con il solo obiettivo di mantenere la seconda posizione. Un bottino abbastanza magro rispetto a ciò che poteva portarsi a casa la squadra di Pioli in questa stagione. In tutto questo la dirigenza è già al lavoro per trovare il nome dell'erede dell'attuale tecnico rossonero. Per parlare di tutto il periodo attorno ai rossoneri ieri sera il giornalista della Gazzetta dello Sport Nino Minoliti è intervenuto durante Sportitaliamercato.

Le parole di Minoliti sulla scelta del nuovo allenatore del Milan: "E' una situazione anomala. La situazione al Milan è un po' scappata di mano, diciamo così. Chiaro che a questo punto devono prendere una decisione e non possono più farsi condizionare o far guidare, o andare incontro ai tifosi. A questo punto devono prendere una decisione che sia tecnica, che abbia delle motivazioni tecnico-societarie, qual è l'obiettivo del club, quale tipo di allenatore ti serve, dove voglio andare, dopodichè ognuno si prenderà le sue responsabilità. Dopo questa situazione con Lopetegui, non si può commettere di nuovo un ulteriore errore e andare incontro ai tifosi