Da Genoa al Genoa, Pioli racconta gli snodi della stagione: "Non siamo riusciti a star vicino all'Inter. Poi l'eliminazione dall'EL è stata molto dolorosa..."

vedi letture

Da Genoa al Genoa, da un Milan primo in classifica dopo un successo rocambolesco ad un finale di stagione con l'umore totalmente opposto. Mister Pioli in conferenza stampa parla degli snodi cruciali della stagione.

All'andata era stata una partita particolare contro il Genoa... "Vincemmo con un po' di fortuna, eravamo primi in classifica. Ci tengo a fare i complimenti a Gilardino per il lavoro che ha fatto: ha buonissimi giocatori, ma lui è stato bravo a metterli insieme. Abbiamo incontrato i nostri rivali che hanno fatto un campionato incredibile, noi non siamo riusciti a star vicini a loro. Poi l'eliminazione con la Roma è stata molto molto dolorosa per noi, abbiamo fatto due partite normali e siamo stati eliminati"..