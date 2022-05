Cosmi: "Il Milan di quest'anno è il trionfo delle idee. Meritatamente in testa"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Serse Cosmi, ospite giovedì pomeriggio a Sky Sport 24, ha parlato del campionato del Milan e di cosa significherebbe per i rossoneri vincere il titolo in questa stagione: "A oggi, la migliore è in testa. Il Milan ha espresso il meglio di se stessa in questa stagione. Il Milan sta facendo qualcosa di immenso perché riuscire a centrare l’obiettivo rappresenterebbe mai come quest’anno il trionfo delle idee".