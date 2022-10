Costacurta: "Berlusconi e Galliani a S.Siro? I tifosi del Milan dimostreranno la loro gratitudine"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha parlato ai microfoni di Repubblica in un'intervista che presenta la sfida di oggi tra Milan e Monza, uniche squadre di cui Billy ha vestito la maglia in carriera. Costacurta ha commentato così quello che sarà il ritorno di Berlusconi e Galliani a San Siro: "Sarà tutto bellissimo, l'accoglienza sarà straordinaria, i tifosi del Milan dimostreranno la loro gratitudine ne sono convinto. Ma credo che tutto il calcio italiano debba ringraziare Berlusconi e Galliani perchè sono stati loro a rilanciarlo, spingendo al massimo livello le ambizioni, tirandosi dietro le altre squadre e permettendoci di dominare in Europa per vent'anni. Berlusconi ha fatto davvero grandissime cose"