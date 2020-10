Costacurta: "Caso Benzema-Vinicius? Nella mia squadra mai sentita una cosa del genere"

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, è intervenuto a Sky Sport e ha commentato quando accaduto nel tunnel all'intervallo di Gladbach-Real, quando Benzema si è rivolto a Mendy consigliandogli di non passare la palla a Vinicius perché, a suo dire, stava giocando contro: "Non hoi mai sentito nella mia squadra e neanche tra gli avversari se non per scherzare, dalla faccia Benzema mi sembra uno che staa parlando seriamente, è veramente sorprendente".