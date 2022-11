Costacurta: "Conte ha dimostrato di essere vincente in Italia, ma Pioli è in ascesa inarrestabile"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero e attuale opinionista, si è così espresso a TMW dal Golden Boy 2022 sulle italiane in Champions League: "Gli ottavi di Champions contro il Tottenham? Sono state fortunate un po' tutte le italiane, non solo il Milan. Di là c'è un allenatore fortissimo (Conte, ndr), fra i migliori al mondo. Per fortuna che in campo però scendono i giocatori, che sono comunque fortissimi, ma li preferisco a quelli di Manchester City e Bayern Monaco. Conte ha dimostrato di essere più vincente in Italia, ma mi sembra che Pioli sia in ascesa inarrestabile".