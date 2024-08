Costacurta: "Credo che il Milan sul mercato sia andato alla ricerca di leadership. Morata ha un'attitudine che non tanti hanno"

Billy Costacurta, nel prepartita di Milan-Torino su Sky Sport, parla delle scelte dei rossoneri sul mercato e sulle cose che sta tentando di cambiare Fonseca. “Cosa vedo di diverso? Un tentativo di tenere più la palla ed un tentativo, quando si va a pressare, di prendere meno contropiedi di quelli presi l’anno scorso. E qui subentra Fofana.

Credo che sul mercato siano andati alla ricerca di leadership. A parte Maignan non credo ci fosse tanta personalità. Ce l’hanno Pavlovic e soprattutto Morata, campione d’Europa. Ha un’attitudine che al Milan secondo me non tanti hanno”.