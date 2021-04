Costacurta: "Donnarumma? Bisogna capire le sue ambizioni"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha commentato così il futuro di Donnarumma: "Immagino che non è il numero 1, ma a breve potrebbe diventarlo. Il Milan potrebbe continuare a stare in Champions con un portiere così e le cose potrebbero crescere assieme. Il Milan non ha la forza, nei prossimi 2-3 anni, per diventare la squadra più forte d'Europa. Le ambizioni di Donnarumma quali sono? Bisognerebbe essere nella sua testa, ma ho l'impressione che vogliamo assicurare un Milan sempre in Champions. E' un percorso che porterà a vincere la Champions? Lo sanno solo i dirigenti, e vedremo dai contratti che salteranno fuori qual è la loro intenzione"