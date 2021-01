Costacurta: "Dopo la sconfitta con la Juve avevo dei dubbi, sorpreso per come ha reagito il Milan"

Intervenuto a Sky Calcio Show, Billy Costacurta ha parlato così della vittoria del Milan di ieri sera contro il Torino: "Risposta dopo la Juve? C’erano dei dubbi, però vai a vedere nel cammino di questa squadra e ti sorprendi sempre. Anzi, mi sono sorpreso per come ha reagito. Pensavo che ci potesse stare anche un momento di difficoltà dopo la sconfitta con la Juve. In realtà hanno reagito molto bene. Come tante altre squadre sono calati un pochino ma devo dire che il primo tempo è stato convincente”