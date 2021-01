Alessandro Costacurta, ex colonna della difesa del Milan, ha pubblicato un post su Instagram per elogiare la partita numero 1000 dei Maldini con il Milan. Prima Cesare, poi Paolo e ora Daniel, in totale sono arrivati alla strabiliante cifra di 1000 match giocati complessivamente con la maglia rossonera. Costacurta sul suo profilo ha pubblicato una foto con scritto: "Vi voglio bene".