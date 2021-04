Costacurta: "Espulsione Ibrahimovic? Se fossi stato un suo compagno mi sarei incazzato"

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha commentato la vittoria del Milan contro il Parma dagli studi di Sky. Costacurta ha detto: “Il Milan ha dato un’ottima dimostrazione di forza e di condizione mentale buona perché ha preso subito in mano la partita, avendo i giocatori che possono risolvere questo tipo di gare. Hanno giocatori di talento, il Milan ha vinto una partita non facile giocando in un modo che non tutti fanno. I rossoneri meritano di andare in Champions League. Espulsione Ibrahimovic? Se fossi stato un suo compagno mi sarei incazzato, ma è un giocatore che ti sposta le situazioni e ci passi sopra quando vinci. Questa è una squadra anche perché vince questo tipo di partite”.