Costacurta: "Fonseca simile a Pioli per modo di porsi e strategie"

vedi letture

Mancano appena quattro giorni all'inizio del nuovo campionato del Milan: i rossoneri sabato 17, alle 20.45 presso lo stadio di San Siro, ospiteranno il Torino nella prima giornata di Serie A 2024/2025. In vista della riapertura delle danze, questa mattina sulle colonne di Tuttosport è stata pubblicata un'intervista ad Alessandro "Billy" Costacurta, ex bandiera rossonera, che ha parlato in generale delle big del campionato e non solo, offrendo il suo punto di vista anche sulla squadra di Fonseca.

È più importante partire bene per Thiago Motta o per Paulo Fonseca?

"Nessuno dei due può permettersi di partite male. Fonseca per qualche dubbio che aleggia sulla sua scelta, mentre su Thiago Motta le aspettative sono molto, molto alte e una falsa partenza metterebbe dei dubbi che io in questo momento non vedo. Detto questo ritengo che Thiago Motta abbia da fare un lavoro che necessita più tempo rispetto a quello di Fonseca: lui lo vedo molto simile a Pioli per modo di porsi e metodologie, mentre Motta ha cambiato tutto alla Juve. Per questo quello che rischia di più è Thiago".

Quanto tempo è giusto dargli?

"Un anno. Le somme vanno tirate alla fine della prossima stagione".