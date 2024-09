Costacurta: "Gabbia ha talento in una cosa che gli altri difensori non hanno"

vedi letture

Gol vittoria ma anche tante chiusure decisive: il derby di Matteo Gabbia è stato pieno di emozioni e giocate decisive. Billy Costacurta, nel post partita di Inter-Milan 1-2 su Sky, parla così del difensore nato e cresciuto nel MIlan.

“Gabbia ha talento in quello che gli altri difensori non hanno: le letture. Non so se avete notato, oggi ha fatto 2-3 interventi per anticipare i movimenti degli attaccanti avversari, è stato molto molto bravo. Poi ha avuto anche fortuna e bravura nel fare gol. Il salvataggio su Dimarco è straordinario”.

Decisiva la rete del difensore rossonero. Il Milan vince il derby con un prodotto del settore giovanile.