Costacurta: "Gara sufficiente ma non buona. Mi è sembrato strano che il Milan non tentasse di segnare ancora"

Il Milan batte il Brugge 3-1 in una gara altalenante ma comunque piena di episodi ed emozioni, decisa infine dalla doppietta di Tijjani Reijnders, con gli assist di Chukwueze ed Okafor. Billy Costacurta, in diretta su Sky Sport, commenta così la prestazione dei rossoneri:

“Credo che non sia stata una buona gara. Una gara sufficiente, anche per gli episodi, per poter superare il Brugge. Avrebbe potuto fare meglio. Non ho avuto l’impressione che il Milan tentasse di fare più gol, mi è sembrata strana questa cosa. Bisogna cominciare a fare tanti gol, ho avuto l’impressione che si siano accontentati e si siano fermati”.