Costacurta: "Il Milan deve sfruttare le ripartenze, possono far male all'Atletico Madrid"

Billy Costacurta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando il match di Champions League con l'Altetico Madrid che questa sera attende il Milan: “Il Milan stasera deve fare soprattutto quello che ha fatto nei primi quarantacinque minuti dell’andata. Le ripartenze, come quelle del match giocato a San Siro, possono far male all’Atletico Madrid. Suarez è un grandissimo attaccante, è un giocatore che in area ti può provocare sempre e che in qualche maniera tenta di togliere la concentrazione ai propri avversari. Stiamo parlando di un signor giocatore, un grandissimo attaccante”.