Costacurta: "Il Milan doveva affrontare la partita in modo diverso. I rossoneri pagano la mancanza di coraggio"

Alessandro Costacurta, nello studio di Sky Sport, ha commentato così la sconfitta del Milan: “La partita era da affrontare in un’altra maniera. Credo si potesse osare di più. la sconfitta di queste dimensioni non è meritata, il rigore non c’era, ma quando non si prova a segnare, a fare la partita si rischia. Milan e Inter sono morte della stessa malattia. Non hanno avuto il coraggio di osare e sono state eliminate per questo atteggiamento”