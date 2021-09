Costacurta: "Il Milan ha tanti giocatori che possono spaccare la partita e creare problemi all'Atletico"

Billy Costacurta ha commentato tatticamente a Sky Sport 24 Milan-Atletico Madrid: “Io credo che in un certo senso gli spagnoli rimangono dei giocatori a cui piace tenere la palla. Credo che il Milan abbia l'energia per riuscire a rubare e a ripartire e credo che sia la migliore in Italia per giocatori che riescono a spaccare la partita. Ha quel tipo di giocatori che hanno degli alti e bassi clamorosi ma quando sono in up riescono comunque a creare delle situazioni, a saltare l'uomo con la velocità, con il talento che credo che in Italia abbiano pochi. Non dimentichiamoci però contro chi sta giocherà stasera. Per mettere in difficoltà l’Atletico Madrid i giocatori del Milan devono in qualche maniera prendersi delle responsabilità e scompensare la difesa”