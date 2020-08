Alessandro Costacurta, intervenuto a Sky Sport 24, ha espresso le sue sensazioni sulle possibilità di qualificazione in Champions del Milan: "Questa squadra si sta avviando a poter lottare per la Champions, credo ci siano per ora tre squadre più forti, il Milan si può giocare il quarto posto. Credo ci sia qualche problema dietro, io mi preoccuperei lì".