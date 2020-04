Costacurta: "Io e Maldini chiedemmo a Galliani di acquistare Ibra nel 2001"

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Kakà e del suo passato al Diavolo, durante un collegamento insieme ad Galliani e a Fabio Capello:

Sull'amore calcistico per Kakà: "Ho avuto un amore folle per Kakà. Io e Galliani abbiamo sofferto per la cessione di Ricardo e per l'infortunio di van Basten. Nei 22 anni in cui sono rimasto al Milan, sono stati veramente gli unici veri momenti di amarezza in un'avventura straordinaria".

Su Ibrahimovic: "In un'amichevole ad Amsterdam giocammo contro un 19enne Ibrahimovic e che io e Maldini parlammo con Adriano Galliani per chiedergli di portarlo al Milan".

Sul rapporto con Galliani e Capello: "Io dovrò sempre ringraziare Galliani e Capello per la fiducia. Capello lo ebbi di fianco quando persi il padre a 17 anni. Faccio sempre difficoltà a fare una distinzione e ringraziare il Capello allenatore, perchè devo ringraziare soprattutto il Capello uomo. Mi allenava nella Beretti del Milan, però è stata la persona che mi è stata più vicina e che mi ha aiutato a superare un momento terribile".