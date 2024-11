Costacurta: "Io interista? Una grande cazzata. Simpatizzo per alcune squadre, tra cui il Milan"

Il giornalista tifoso ed esperto di Milan Luca Serafini ha invitato sul suo canale YouTube nominato Milan Community Tv, l'ex giocatore rossonero e oggi analista per Sky Sport, Alessandro "Billy" Costacurta. Nel corso della chiacchierata, l'ex difensore del Milan ha smentito le voci su alcune sue presunte simpatie calcistiche e ha commentato in particolare il momento e le qualità di Rafael Leao. Le sue parole.

Le parole di Costacurta sul suo presunto tifo interista: "Io interista? Una grande cazzata. Io non sono un passionale, tant’è che quando mio padre e mio fratello mi portavano a vedere il Varese ero l’unico a non avere la bandiera. Però mi affeziono quando entro in un gruppo: mi sono affezionato tantissimo al Milan nel momento in cui sono entrato a far parte della famiglia Milan nel 1980 e siccome ci sono rimasto 27. Io voglio bene al Milan e voglio bene a tutti ma non sono un passionale. Soprattutto sono un professionista: al Milan tutti mi hanno riconosciuto una grande professionalità e quando mi hanno chiamato a Sky Sport sono rimasto professionista. Questo mi porta a essere critico ogni tanto con mio figlio, con mia moglie, con me stesso: ogni tanto critico anche il Milan e i giocatori del Milan. Questo mi porta ad avere vari nomignoli, come tifoso dell’Inter o della Juve: ma io non sono tifoso. Simpatizzo per alcune squadre: il Varese, il Monza, i Knicks e il Milan".