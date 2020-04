Billy Costacurta, intervistato da "La Gazzetta dello Sport", si è espresso in merito all'addio di Zvonimir Boban: "Ero sicuro, ci sono stati troppi dirigenti, non si capiva. Se ti dà fastidio che l'ad parli con un allenatore significa che non erano d'accordo sugli accordi. Zvone probabilmente pensava di essere lui a decidere, qualcuno è leggermente entrato nel suo campo".