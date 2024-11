Costacurta: "Leao nelle ultime partite è più costante e decisivo"

Al rientro dalla sosta il Milan sarà chiamato a un importante impegno nel big match contro la Juventus, in programma sabato 23 novembre alle ore 18: una gara che i rossoneri devono vincere, senza mezzi termini, se non vogliono rimanere troppo indietro rispetto alla testa della classifica che è già particolarmente distante. Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, a margine della della Mediolanum Padel Cup di Como ha parlato della partita e del club rossonero in generale.

Le parole di Alessandro Costacurta su Rafael Leao: "Se c'è un Leao in più? Certamente e questo è una bella notizia per il Milan. Nelle ultime prestazioni è stato più costante e decisivo; questo aiuterà il Milan nella rincorsa, ma non solo, perché aiuta anche e il calcio italiano. Un Leao ritrovato fa bene a tutti".