Costacurta: "ll Milan come si allena secondo voi? C'è poi il tempo di recuperare? Vai a vedere l'Inter e c'è differenza"

Non sarà certamente un bel Natale in casa Milan dopo il brutto pareggio maturato contro la Salernitana e soprattutto con l'ennesimo problema muscolare che ha colpito nella ripresa Fikayo Tomori, tra l'altro uno dei pochi rimasti a non essersi ancora infortunato. Il Milan ha perso ritmo e magia, ma soprattutto freschezza di giocate e velocità di pensiero in campo. Il focus di Alessandro Costacurta, a Sky Calcio Club vede gli allenamenti rossoneri come il tema principale di questo periodo.

Le parole dell'ex difensore rossonero: "Il Milan fa una fatica incredibile a correre bene e giocare con la testa libera, forse c'è anche un pò di tensione psicofisica nei giocatori non so.. magari hanno paura di farsi male. Io vedo le altre squadre che giocano con ritmo, ma senza fare queste cose così esagerate, infatti ve lo chiedo: il Milan come si allena secondo voi? C'è poi il tempo di recuperare? Vai a vedere l'Inter e non è così, c'è differenza..".