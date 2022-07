Costacurta: "Milan cresciuto esponenzialmente. Può bissare: non è inferiore a Inter e Juve"

MilanNews.it

L'ex rossonero Alessandro Costacurta è stato intervistato al Corriere della Sera in edicola questa mattina. Billy ha parlato del Milan che ha vinto lo Scudetto e della favorita per la prossima Serie A: "La squadra che ha vinto a maggio non è la stessa che ha iniziato il torneo. A livello collettivo e individuale, per esperienza e consapevolezza, il Milan ha avuto una crescita esponenziale. Dopo lo scudetto è una squadra più forte, con maggiori certezze. Si può considerare in questo momento inferiore a Inter e Juve? Secondo me no, per ciò che ha dimostrato sul campo può concedere il bis"