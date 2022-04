Costacurta: "Milan cresciuto, ma così non basta: il calendario è molto difficile"

MilanNews.it

Alessandro Costacurta, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport sul Milan: "A guardare la partita si è capito che la squadra sa l'importanza del risultato. Ci può essere una crescita. In queste partite si giocato un po' peggio perché c'è la consapevolezza dell'importanza della partita. Ma così non basta: il Milan ha un calendario molto difficile".