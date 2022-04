Costacurta: "Milan, Napoli e Inter non sono perfette"

MilanNews.it

In una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, uscita questa mattina in edicola, l'ex bandiera del milan Billy Costacurta ha parlato delle tre squadre in vetta alla classifica che si contenderanno il titolo finale. In particolare ha cercato di capire come mai, nonostante un campionato così entusiasmante, le campagne europee delle squadre italiane non siano mai del livello di altre compagini europee: "Milan, Inter e Napoli sono tutte squadre non perfette. Ogni weekend capita qualcosa di sorprendente: questo è positivo in un certo senso. D'altra parte, se vogliamo sognare di tornare grandi abbiamo bisogno di formazioni più solide. In Inghilterra City e Liverpool vincono quasi sempre perché sono le più forti: da noi il Milan non batte il Bologna, il Napoli fatica con l'Udinese e l'Inter perde col Sassuolo. Squadre imperfette, appunto. Significa che non andranno mai troppo avanti in Europa".