Costacurta: "Ottima prestazione di Romagnoli. Cambio Cutrone? Rino voleva dare più spazio a Higuain"

Alessandro Costacurta, a Sky Sport, ha analizzato così la prestazione dei singoli in Bologna-Milan: “Io penso che Gattuso con il cambio di Cutrone volesse dare più spazio a Higuain. è l’unica spiegazione. Oppure lo ha visto giù di condizione. Non mi aspettavo una prestazione così di Romagnoli che ha fatto molto bene. Cutrone non ha fatto una grande partita, mi dispiace quando i giocatori si rivolgono così alla partita. Ci vorrebbe più comprensione per un allenatore che sta dando tanto e probabilmente soffrendo tanto”.