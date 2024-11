Costacurta: "Per me comincia ad essere normale che Leao possa andare in panchina"

vedi letture

Rispetto a Milan-Juventus mister Fonseca sceglie di affrontare lo Slovan Bratislava con ben sette cambi, con Leao che quindi va in panchina. Al suo posto gioca Noah Okafor. Billy Costacurta, nel pre partita di Slovan Bratislava-Milan su Sky, ne parla così:

"Credo non sia più una novità, dobbiamo pensare che Leao avrà sempre alti e bassi. Fonseca vedendolo anche sabato avrà pensato che oggi possa essere decisivo nell’ultima mezz’ora. È comunque sempre una sorpresa quando lo si vede in panchina, non possiamo non sottolinearlo. Per me non è il giocatore più forte, ma per tanta gente lo è. Per me comincia ad essere normale che possa andare in panchina: i giocatori importanti secondo Fonseca, e secondo me, giocano sempre".