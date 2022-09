Costacurta: "Pioli e Spalletti stimolano bene i loro giocatori"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex difensore del Milan Billy Costacurta è stato ospite nella giornata di ieri al Centro di Formazione Management del Terziario per tenere una lezione a manager e imprenditori. Il Corriere della Sera, edizione di Bergamo, riporta le sue parole su chi può essere la favorita per lo scudetto: "È un campionato anomalo con la sosta Mondiale, l’Inghilterra è favorita in un Qatar dove non si respira calcio. Oggi Napoli e City sono le più in forma ma chissà tra un mese, Spalletti e Pioli comunque stimolano bene i loro giocatori".