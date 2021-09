Costacurta: "Pioli sa che sarà molto dura, credo che abbia scelto la miglior formazione"

Billy Costacurta ha commentato a Sky Sport 24 le scelte di formazione di Stefano Pioli per il match contro l'Atletico Madrid: “Pioli sa che sarà una partita molto dura e credo che ci siano dei cambi clamorosi da parte dell'Atletico Madrid, forse non sono quelli del Milan. Credo che per iniziare Pioli abbia scelto la miglior formazione, anche se io Tonali in questo momento non l’avrei mai tolto, ma se ha deciso così sinceramente mi fido di lui”