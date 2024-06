Costacurta: "Se le prime 4-5 nel Milan dovesse giocarle Lukaku poi mi piacerebbe che le altre possa giocarle Camarda"

Tiene banco la situazione mercato del Milan, specialmente per quanto riguarda la questione attaccante. Come sappiamo, salutato Olivier Giroud, il Milan è alla ricerca di un nuovo grande numero 9 da mettere in rosa, magari con un occhio al futuro: per questo il nome principale è quello di Joshua Zirkzee, ma la trattativa è in stallo per via delle commissioni chieste dal suo agente Kia Joorabchian, e ogni decisione verrà rimandata a fine Europeo. I rossoneri hanno attenzionato dunque la pista Lukaku, che però porta pareri contrastanti.

Ecco cosa ne pensa Alessandro Costacurta, intervenuto ieri sera in diretta a Sky:"Lukaku? Non mi sembra si faccia problemi sull’ambiente che possa trovare. Non sono più un suo grosso estimatore. Al posto di Lukaku mi auguro possa giocare Camarda. Se le prime 4-5 dovesse giocarle Lukaku poi mi piacerebbe che le altre possa giocarle Camarda".