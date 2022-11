Costacurta su De Ketelaere: "Giusto aspettarlo ma deve dimostrare carattere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Billy Costacurta, intervenuto ai microfoni di Tuttosport per una lunga intervista, ha parlato anche di Charlese De Ketelaere e ha dichiarato: "Giusto aspettarlo, come hanno ripetuto sia Maldini che Pioli, però il belga finora è mancato nel carattere e deve dimostrare di averlo. Io capisco le difficoltà per il cambio di città, di ambiente, del sistema di gioco e del tipo di calcio, ma ora De Ketelaere deve dimostrare che oltre a essere un giocatore che tecnicamente ha poco da invidiare ai migliori d'Europa, ha anche altro. La sfida è far vedere di avere carattere, di mettere in campo un atteggiamento diverso. Vedremo come tornerà dopo il Mondiale".