Costacurta su Maldini: "Non avevo dubbi su di lui: lo conosco da 40 anni"

Billy Costacurta, intervistato nell'edizione di questa mattina di Tuttosport, ha parlato anche del suo amico ed ex compagno di squadra Paolo Maldini. Queste le parole dell'ex difensore rossonero: "Più soprpendente il percorso di Pioli o di Maldini? Non trovo sorprendente nessuno dei due. Paolo lo conosco da 40 anni, so bene chi è e cosa poteva dare, non avevo dubbi che potesse essere un ottimo dirigente. La cosa sorprendente, semmai, è, che sia rimasto fuori da questo mondo per così tanto tempo".